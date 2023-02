Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint les divers établissements de formation professionnelle des wilayas de l’Ouest du pays au titre de la session de février 2023 ayant connu l’agrément de nouvelles spécialités en lien avec le marché de l’emploi et en adéquation avec les spécificités du développement local.

A Oran, le coup d’envoi de cette session a été donné depuis l’Institut national spécialisé dans la formation professionnelle "Khadari Hasni" et vu rejoindre plus de 10.000 stagiaires leurs places de formation dans les différents établissements du secteur, pour atteindre plus de 25.000 stagiaires et apprentis.

Huit (8) nouvelles spécialités seront dispensées pour cette session en mode de formation qualifiante et professionnelle. Il s’agit de la pisciculture intégrée à l’agriculture, le tri sur machines industrielles, la confection de modèles dans l’habillement, l’installation de panneaux en aluminium, la réparation de carrosseries de véhicules, la finition et le polissage du bois, la restauration de meubles ainsi que la production pharmaceutique, introduite pour la première fois.

A Tlemcen, 7.069 nouveaux stagiaires ont rejoint les centres et instituts de formation professionnelle avec l’ouverture de quatre nouvelles spécialités qui concernent la gestion des stocks et la logistique, le commerce international, la culture maraîchère, la réhabilitation et la maintenance des installations hydrotechniques en mode résidentiel et apprentissage.

La cérémonie d’ouverture de cette nouvelle session s’est déroulée au Centre de la formation professionnelle (féminin) "Abou Abdellah Al Charif" à Tlemcen et, présidée par les autorités de la wilaya qui ont remis des attestations aux enseignants de la formation professionnelle et également au profit des diplômées sortant de la première promotion d’apprentis bénéficiant de l’allocation de chômage.

Pour leur part, les établissements de formation de la wilaya de Mascara ont accueilli plus de 7.000 nouveaux stagiaires répartis en différents modes.

Le secteur s’est renforcé de six nouvelles spécialités, celle de technicien en chimie, laborantin dans la mécanique des sols, la gestion et tri des déchets, la mécanique de réparation de vélos et motos ordinaires, l’hôtellerie, choix gestion et gestion de hôtels, les systèmes numériques, choix des données et réseau informatique. A Nâama, 4.567 stagiaires ont été inscrits dont 1.588 nouveaux s tagiaires, à travers quinze instituts de formation et deux centres de proximité fixe et itinérant, pour prendre en charge la formation qualifiante en milieu rural, en informatique pour cette session.

Cette session a vu l’intégration de quatre nouvelles spécialités, à savoir celles de conducteur d’engins lourds, d’agent d’exécution de travaux routiers, de métreur vérificateur dans le bâtiment et de dessinateur projecteur en béton.

Le secteur a également vu à Aïn Témouchent l’inscription de 3.011 nouveaux stagiaires pour la session de février et la carte de la formation professionnelle s’est renforcée par cinq nouvelles spécialités.

Cette session a été marquée par l’inscription de 1.681 nouveaux stagiaires parmi les bénéficiaires de l’allocation-chômage.

A Relizane, 5.206 stagiaires ont rejoint les centres de formation dont 3.983 nouveaux inscrits et 1.470 bénéficiaires de l’allocation chômage.

A El Bayadh, plus de 4.707 stagiaires ont rejoint leurs places de formation pour suivre une des 200 spécialités proposées dans 17 filières professionnelles assurées au niveau de 26 établissements de formation.

Cette session de formation est marquée par l’ouverture de plusieurs spécialités, à l’instar de l’installation de chauffe-eaux solaires, le conditionnement et transformation de dattes, la réparati on de climatiseurs de voitures, l’installation et réparation de lunettes, l’industrie de chaussures, la réalisation de travaux de tissage sur machines, l’installation de câbles électriques, la transformation de céréales, la porcelaine et autres.

A Tiaret, 4648 nouveaux stagiaires ont rejoint les structures du secteur alors que le nombre de stagiaires qui font la formation continue a atteint 6.555 dont 1.200 pensionnaires des établissements de rééducation avec en prime la mise à disposition de 1.920 postes de formation au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage. A Saïda, le secteur s’est renforcé, lors de cette session, par l’ouverture de 18 nouvelles 18 spécialités, à l’instar des travaux géotechniques, des télécommunications, du tourisme et agence de voyages, d’aide installateur sanitaire, de peinture de bâtiment, d’installation de câbles électriques, de maintenance du gazon de stade et autres. A signaler que cette nouvelle session a vu rejoindre plus de 3.800 nouveaux stagiaires dans les différentes affectations. A Sidi Bel Abbes, les autorités locales ont présidé une cérémonie d’ouverture de cette rentrée de formation. Dans ce cadre, quelque 1.579 stagiaires dont 1.650 inscrits ayant bénéficié de l’allocation-chômage ont rejoint leurs centres. Cet effectif est réparti sur 17 éta blissements de formation.