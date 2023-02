Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, dimanche, au siège du ministère, M. James Stephen Heappey, vice-ministre de la Défense chargé des Forces armées britanniques, et membre du parlement qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion les deux parties ont eu "des entretiens approfondis sur l'état des relations algéro-britanniques et les moyens de les renforcer et de les hisser aux niveaux reflétant les capacités et les ambitions des deux pays amis".

Selon le communiqué "les concertations algéro-britanniques, ont porté notamment sur la coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire", les deux parties ayant salué dans ce contexte", la coordination bilatérale fructueuse dans ce domaine sensible, et exprimé leurs volonté commune de la développer et de l'élargir à l'avenir, notamment à la lumière des grands défis imposés par la situation sécuritaire vulnérable et non-stable dans la région du Sahel".

Sur un autre plan, les entretiens algéro-britanniques ont porté sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, au Mali et dans la région du Sahel en général.

A ce propos, "le responsable britannique de haut niveau a salué les efforts importants déployés par l'Algérie en vue de rétablir la stabilité et la sécurité au Mali et en Libye, exprimant le profond intérêt de son pays à l'approche algérienne inclusive pour réaliser la sécurité dans la région du Sahel ".

Il a également exprimé le souci de son pays d'accroitre la coopération et la coordination avec l'Algérie ainsi que l'ensemble des partenaires internationaux concernés pour appliquer cette approche, à même de restaurer la stabilité et la sécurité et hisser le niveau de développement dans cette région sensible".

S'agissant de la question du Sahara occidental, les parties algérienne et britannique ont affirmé "leur soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, visant à encourager les deux parties au conflit à relancer le processus de négociations dans le but de parvenir à une solution politique permanente, mutuellement acceptable, assurant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément aux principes de la Légalité internationale".