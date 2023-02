Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger, l'ambassadeur chinois en Algérie, Li Jian, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines du secteur, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette audience, tenue au siège du ministère, les deux parties ont salué les relations "traditionnelles et historiques" entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, selon la même source.

Aussi, les entretiens ont porté sur "le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures (amont et aval), les nouvelles technologies et dans la recherche et développement notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et les entreprises chinoises".

Les deux parties ont, également, examiné l'état d'avancement de projets miniers en partenariat avec les entreprises chinoises qui sont le projet de développement du gisement de fer de Gara Dje bilet ainsi que le projet phosphate intégré (PPI).

A l'occasion, M. Arkab a rappelé la disponibilité de l'Algérie à "développer et approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie notamment les énergies nouvelles et renouvelables", est-il souligné.

De son côté, l'ambassadeur chinois a exprimé sa satisfaction quant à la qualité "des relations historiques" qui lient les entreprises des deux pays et a réaffirmé "l'engagement de la partie chinoise à renforcer sa présence en Algérie", ajoute le communiqué.