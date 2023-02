La présidence palestinienne a déclaré que les attaques des colons en Cisjordanie occupée visaient à "saper les efforts internationaux déployés pour tenter de sortir de la crise actuelle".

La présidence palestinienne a condamné, dans un communiqué publié dimanche, "les attaques des colons contre les Palestiniens et leurs biens, au sud de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée". "Ces attaques sont des actes terroristes qui sont perpétrés avec la protection de l'armée (sioniste)", a noté la même source. Et de poursuivre : "Ce terrorisme et quiconque se tient derrière vise à détruire et contrecarrer les efforts internationaux déployés pour tenter de sortir de la crise actuelle".

La présidence palestinienne a ajouté : "Nous sommes à la croisée des chemins, et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités, en obligeant le gouvernement de l'occupation à arrêter ses attaques et à arrêter immédiatement les crimes des colons, sans quoi la situation risque d'entrer dans une spirale d'action et de réaction, dont personne n'est en mesure de prédire les conséquences".

Plus tôt dimanche, le ministère palestinien de la Santé avait annoncé la mort du jeune homme, Sameh Aqtash (37 ans), et des dizaines de blessés, dans des attaques menées par des colons au sud de Naplouse.

Depuis le début de cette année, plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles sionistes, dont 11 lors de la prise d'assaut de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, mercredi.