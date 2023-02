La situation en Libye sera au menu lundi, d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos, au Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Abdoulaye Bathily, présentera les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le pays.

Lors de la réunion, M. Bathily devra informer les membres du Conseil de ses efforts en Libye pour faciliter un accord sur une nouvelle feuille de route pour les élections nationales, en menant ces dernières semaines des consultations à l'intérieur et l'extérieur du pays.

Les membres du Conseil salueront probablement les efforts de M. Bathily pour favoriser un consensus sur une base constitutionnelle pour les élections.

Fin janvier dernier, M. Bathily, a appelé la communauté internationale à renforcer davantage son soutien au peuple libyen, afin de sortir de la crise qu'il traverse, appelant "toutes les parties internationales, y compris les pays voisins de la Libye, à unir leur parole et à renf orcer leur soutien à la Libye afin d'aider le pays à sortir de cette crise prolongée".

Le responsable onusien avait indiqué que "les Libyens ont la volonté de dépasser la crise", soulignant, dans le même contexte, que la réunion consultative des ministres arabes des affaires étrangères, tenue à Tripoli, "est l'expression de la solidarité des pays arabes avec le peuple libyen et leur soutien à celui-ci dans ses efforts pour construire un avenir meilleur".

Il a en outre fait état de plus de 2,8 millions de Libyens, qui se sont inscrits sur les listes électorales, il y a plus d'un an, "ce qui indique la volonté et la détermination des Libyens à choisir leurs représentants, à restaurer la légitimité de leurs institutions et à ouvrir la voie à la stabilité à travers un processus politique démocratique".

A ce sujet, M. Bathily a appelé, "toutes les parties libyennes à travailler ensemble pour trouver des moyens de surmonter leurs différents afin que la Libye puisse - une fois de plus - jouer son rôle de premier plan en tant que pays afro-arabe, en tant que partie du bassin méditerranéen et en tant que membre actif de la famille des Nations Unies".

A l'issue de la réunion de l'Union Africaine tenue les 18 et 19 février, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a annoncé que l'organisation régionale accueillera une conférence de réconciliation nationale pour la Libye.

La conférence, dont la date n'a pas encore été communiquée, sera présidée par le président du Congo Denis Sassou Nguesso, qui dirige le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye.