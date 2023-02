La République arabe sahraouie démocratique (RASD) célèbrera lundi le 47eme anniversaire de sa proclamation sur fond d'une conjoncture particulière marquée par une escalade des combats pour la libération et le parachèvement du processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés, avançant à pas sûrs vers la liberté et l'indépendance avec à son actif un parcours riche en réalisations à tous les niveaux.

Le peuple sahraoui se rappelle, lors de l'anniversaire de l'établissement de sa République le 27 février 1976, les grands défis de cette étape après le retrait de l'occupant espagnol, suite à la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975 et l'invasion par le Maroc des territoires sahraouis en octobre de la même année, alors que le peuple sahraoui n'avait pas encore pansé ses blessures qu'il entama une nouvelle bataille contre l'occupant marocain, qui se poursuit à ce jour, .

Parallèlement à la bataille de la lutte armée, un processus d'édification des institutions d'une République moderne fut amorcé pour r assembler tous les Sahraouis dans un cadre national fédérateur, répondant à leurs aspirations dans différents domaines dans le but de chasser l'occupant et recouvrer l'indépendance.

L'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar a déclaré à l'APS que les "47 ans de lutte sont une preuve édifiante de la détermination du Peuple sahraoui pour la libération de tous ses territoires, faisant échouer toutes les tentatives de l'occupant pour légitimer son occupation des terres sahraouies malgré toutes les moyens abjects auxquels ce dernier a eu recours".

Et d'ajouter que "la République sahraouie a mis à nu le vrai visage du Makhzen, un régime expansionniste et corrompu, prêt à s'allier avec le diable pour servir ses intérêts et consacrer ses approches notamment l'asservissement des peuples, le pillage des ressources, les complots contre les pays du voisinage et la déstabilisation de la région".

M. Abdelkader Taleb Omar a affirmé que "le peuple sahraoui a un long parcours qui renforce sa conviction et sa confiance pour le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires.

Il avance, aujourd'hui, à pas sûrs vers le recouvrement de son droit à la liberté et à l'indépendance".

Un parcours réussi sur les plans diplomatique et juridique

Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a indiqué qu'en dépit des entraves imposées par l'occupation et la guerre, "la République sahraouie a su accomplir de grandes réalisations aux niveaux interne et externe notamment sur les plans diplomatique et politique, devenant ainsi un élément clé dans la région et le continent".

Il a rappelé, à ce propos, les statistiques officielles qui placent la République sahraouie à la tête des pays africains qui le plus réussi en matière de lutte contre l'analphabétisme et d'enseignement et ce, en dépit de l'exil, de l'occupation et du mur de la honte.

Sur le plan diplomatique, la République sahraouie a obtenu des acquis importants qui ont brouillé les cartes de l'occupant, notamment l'obtantion de la qualité de membre à l'Union africaine (UA), a-t-il poursuivi.

M.Oubi Bouchraya Bachir a souligné que plus de 80 Etats reconnaissent la RASD et entretiennent des relations diplomatiques avec elle, outre son engagement dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, dont l'occupation marocaine constitue l'une de ses sources les plus importantes comme en témoignent les rapports des organisations internationales compétentes.

Ce bilan est le fruit d'une bataille juridique que mène le Front Polisario en Euro pe depuis plusieurs années, où son statut a été renforcé à travers la résolution de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de septembre 2021, qui a confirmé la personnalité juridique internationale du Front et son éligibilité à plaidoyer devant les instances juridiques européennes afin de défendre les droits du peuple sahraoui, outre les dispositions juridiques relatives à la nullité des accords commerciaux entre l'UE et le Maroc qui englobent les territoires sahraouis occupés.

L'une des plus importantes victoires juridiques remportées par la diplomatie sahraouie est sans doute la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en septembre 2022, qui a dénoncé l'occupation par le Maroc de certaines parties du territoire de la République sahraouie, tout en appelant les pays et les peuples africains à manifester leur solidarité avec le peuple sahraoui.

A la lumière de ces victoires diplomatiques et de l'implication du Maroc dans des scandales internationaux visant à dénaturer la lutte du peuple sahraoui, s'est tenu en janvier dernier pour la première fois depuis la reprise de la lutte armée le 13 novembre 2020, le 16ème Congrès du Front Polisario lors duquel a été souligné la nécessité d'intensifier la lutte comme une priorité absolue pour chasser l'occupant et par achever le processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés.

Cette décision intervient à la lumière de l'atermoiement de la communauté internationale à rendre justice au peuple sahraoui et à forcer l'occupation à se soumettre à la légalité internationale.

L'ambassadeur Oubi Bouchraya a estimé que "le monde est plus que jamais convaincu qu'il est impossible d'ignorer la volonté du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, et que le respect de sa volonté est la clé d'une paix juste et définitive dans la région qui ne peut supporter plus de tensions", soulignant que la cause sahraouie s'impose aujourd'hui dans les plus grands fora internationaux.