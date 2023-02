Quatre judokas (2 messieurs et 2 dames) représenteront l'Algérie au tournoi Grand Slam de Tachkent, prévu du 3 au 5 mars prochain en Ouzbékistan, suivant la liste d'admission dévoilée dimanche par les organisateurs. Il s'agit de Wail Ezzine (-66 kg) et Dris Messaoud (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Un total de 384 judokas (204 messieurs et 180 dames), représentant 53 pays a déjà confirmé sa participation à cette compétition, qui met en jeu un nombre important de points dans la perspective d'une qualification aux prochains Jeux Olympiques d'été, prévus en 2024 à Paris (France).

Avec un total de 56 athlètes engagés, l'Ouzbékistan est le pays le mieux représenté dans ce tournoi, devant le Kazakhstan (25) et l'Allemagne (22), au moment où certaines grandes nations du judo, comme le Japon, n'ont engagé que 11 athlètes.