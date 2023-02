Un avantage de plus dans la liste des bienfaits des céréales complètes. Selon une étude américaine, leur consommation jouerait une rôle dans la prévention du cancer du foie.

De par leur richesse en fibres, les céréales complètes favorisent le transit et limitent le temps d'exposition des muqueuses intestinales aux substances cancérigènes présentes notre alimentation. Elles participent ainsi à la prévention du cancer colorectal. Et selon une étude américaine publiée dans la revue médicale Jama Oncology ce 21 février, elles aideraient aussi à diminuer le risque de cancer du foie. Des céréales complètes en abondance le réduiraient même de 37 %.

GRAINS ENTIERS VERSUS CÉRÉALES RAFFINÉES

Les scientifiques ont pour cela suivi les apports en fibres de 125 455 patients américains (77 241 femmes et 48 214 hommes) âgés de 50 ans à 60 ans, et ce durant vingt-quatre ans. Parmi les participants, certains suivaient une alimentation riche en fibres de grains entiers (son et germes de blé). Les volontaires de l'autre groupe consommaient plutôt les fibres contenues dans les céréales raffinées, les fruits et les légumes. Pendant la durée de l'étude, 141 cas de cancer du foie ont été identifiés.

Après analyse des résultats, les chercheurs du Brigham & Women's Hospital et de la Harvard Medical School (États-Unis) en ont conclu que des repas riches en son de blé réduisent le risque de 30 %, tandis qu'un régime riche en germes de blé le diminue de 11 %. Au contraire, une consommation accrue de fibres provenant des fruits et légumes n'a eu aucune incidence sur le risque.

PROTÉGER DES FACTEURS DE RISQUE CONNUS

L'étude indique que l'intégration de céréales complètes dans l'alimentation quotidienne contourne « l'insulinorésistance, l'hyperinsulinémie et l'inflammation », autant de signes liés au cancer du foie. Les fruits, légumes ou jus de jus contiennent des sucres en plus (fructose, saccharose), qui peuvent provoquer des lésions hépatiques ou des cirrhoses, écartant leurs bénéfices pour la santé. Les céréales complètes - comme l'avoine, le riz brun, le quinoa ou le pain complet - constituent ainsi les meilleures sources de vitamine B, fer, acide folique, sélénium, potassium et magnésium.

Par ailleurs, ce régime alimentaire réduit également les risques d'obésité, de diabète et de stéatose hépatique non alcoolique, prédispositions connues au cancer du foie et à d'autres maladies potentiellement mortelles. En France, 8 000 nouvelles personnes sont atteintes de la pathologie tous les ans en France.