Les participants à un séminaire scientifique organisé dimanche à El-Oued, ont mis en avant l’importance de l’utilisation des techniques modernes pour booster l’agriculture saharienne. Dans son allocation d’ouverture des travaux de cette rencontre sur "les défis de l’agriculture saharienne en Algérie", le président du séminaire, Pr Ali Gaboussa (université d’El-Oued), a souligné la nécessité de mettre à la disposition des agriculteurs et les porteurs de projets désireux de s’investir dans l’agriculture saharienne, les techniques culturales modernes.

La modernisation des méthodes de culture dans les régions sahariennes, revêt une importance cruciale étant donné qu’elle est le seul moyen susceptible d’accroître la qualité et la quantité de la production agricole dans le but de parvenir à l’autosuffisance qui fait partie des priorités des pouvoirs publics visant à assurer l’approvisionnement des marchés locaux et aller vers l’exportation, a-t-il poursuivi.

La chambre d’agriculture de la wilaya d’El-Oued accorde une grande importance au rôle de l’université, les laboratoires de recherche ainsi que les instituts techniques relevant du ministère de l’Agriculture et de Développement rural (MADR), au regard à leur potentiel en matière d’accompagnement technique des agriculteurs et éleveurs, notamment à travers la vulgarisation et la formation, en application de la stratégie du secteur, a indiqué le président de cette instance, Djelloul Othmani.

Les challenges actuels de la modernisation de l’agriculture saharienne, selon le même intervenant, nécessitent le renforcement des accords de coopération et de partenariat entre les professionnels et les centres de recherche pour bénéficier de leur savoir-faire dans le domaine, tout en contribuant à trouver des solutions efficientes aux complications ayant un impact négatif sur la qualité et la quantité de la production agricole.

Plusieurs thèmes sont au programme de ce rendez-vous scientifique qu’abrite l’université "Chahid Hamma Lakhdar" d’El-Oued, entre autres, "le développement agricole dans le sud algérien", "les risques et les défis face à l’agriculture saharienne", "les nouvelles techniques utilisées dans l’agriculture dans les régions arides", "l’impact du financement agricole dans l’encouragement de l’investissement" et "le rôle du contrôle et le suivi dans la maîtrise des risques des actifs biologiques", ont indiqué les organisateurs.

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’un échange de points de vue entre les participants en plus de prodiguer des conseils aux agricultures activant dans différentes filières agricoles, signale-t-on. S’étalant sur deux jours (26-27 févier), le séminaire est organisé par la chambre d’agriculture d’El-Oued en coordination avec le laboratoire d'économie politique entre le développement économique et les enjeux politiques des pays arabes et africains, le laboratoire du management durable, ainsi que l’association de l'Innovation pour le développement des produits agricoles industriels y compris la betterave sucrière.