Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,Yacine El Mahdi Oualid a procédé, samedi au Palais de la culture "Moufdi Zakaria" à Alger, à l'ouverture de la 10e édition du salon de l'emploi "Emploitic Connect" qui offre aux demandeurs d'emploi, pas moins de 2.000 postes d'emploi dans différents domaines. Lors de son allocution à l'occasion, M. Yacine El Mahdi a révélé que les start-up répertoriées au niveau du ministère, ont contribué l'année dernière, à la création de 14.000 emplois, un chiffre "qui pourra doubler", durant les années à venir, au regard de la cadence de l'augmentation du nombre des start-up.

Le ministère accorde une importance capitale à la création des postes d'emploi pour les ingénieurs et les chercheurs, dont les résultats de leurs recherches doivent être employés en vue d'aider l'économie nationale", a-t-il dit avant de relever que "15% des start-up qui sont labélisées, ont été créées par des doctorants et des chercheurs". Concernant la convention signée récemment par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepre neuriat "ANADE" (Ex Ansej) et la Direction Générale de la Recherche scientifique et du Développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour le financement des diplômés universitaires formés au sein des Maisons de l'Entrepreneuriat, le ministre a révélé que celle-ci évoquerait, "dans les jours à venir", le rôle de l'accompagnement présent au niveau des centres de formation professionnelle.

Les porteurs de projets bénéficieront de formations de courte durée, afin d'acquérir les informations nécessaires sur la comptabilité et le marketing, mais aussi mettre en place un plan économique et un plan de développement pour leurs projets, a-t-il ajouté. La vision du Gouvernement, dit-il, concernant le dispositif de l'ANADE, comprend "l'impératif de passer d'un raisonnement quantitatif à un raisonnement qualitatif". Le Salon, dans sa première journée, a reçu environ 20.000 demandeurs d'emploi en quête d'opportunités avec 2000 offres d'emploi proposées par plus de 100 entreprises participant à cette manifestation, en plus des offres d'emploi au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, selon la responsable de la communication chez l'entreprise organisatrice de l'évènement "Emploitic", Yasmine Hadj Ahmed. Organisé sous le patronage du min istère de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et du ministère de la Postes et des Télécommunications, le Salon, qui se déroule sur deux jours, connait l'organisation de plusieurs ateliers d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi sur la rédaction du curriculum vitae (CV) et la préparation d'un entretien d'embauche.