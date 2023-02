L’ensemble des animateurs de la première journée médicale portant sur "la pathologie du diabète et la thyroïde" organisée samedi à Ghardaia, ont souligné l'importance de la pratique d’une activité sportive et une éducation diététique afin de réduire sensiblement les risques du diabète.

"Inciter la population à la pratique d’une activité physique et sportive et d’un mode de vie sain constitue un moyen de prévention adéquat contre la propagation de cette épidémie dite silencieuse (le diabète) qui évolue sans symptômes", ont indiqué des experts en diabétologie, animateurs de cette journée médicale.

Dans une déclaration à l’APS, le Dr Rabah Benyahia, président du groupe "Medic-Squar", initiateur de cette journée, a exhorté la population à réduire les "trois ingrédients Blancs" allusion faite au sel, sucre et gras tout en mettant l'accent sur la nécessité de sensibiliser davantage l'opinion à la prévention du diabète, la lutte contre l'obésité et à la responsabilité des personnes et des familles quant à leur choix de mode de vie.

"On doit élaborer un programme de prévention basé sur le d épistage précoce du diabète et inciter la population à des activités physiques et sportives pour réduire la propagation de la pathologie du Diabète dans notre pays dont le traitement de ses complications est souvent très onéreux" a affirmé Dr Mustapha Khenine. Les participants et animateurs de cette journée, ont également invité les pouvoirs publics à mettre en place un système de contrôle rigoureux de l’industrie alimentaire afin d’éviter le développement de cette maladie chronique chez les consommateurs.

Cette rencontre scientifique a été l’occasion pour renforcer les compétences des professionnels de santé par la formation continue des médecins généralistes et infirmiers dans ce domaine et elle constitue par ailleurs un espace scientifique pour une formation continue des praticiens venus des différentes wilayas du sud du pays notamment les médecins généralistes qui sont les premiers à diagnostiquer ces pathologies. Cette manifestation médicale a été aussi une opportunité pour les différents praticiens d’actualiser leurs connaissances et d’apprendre, notamment les jeunes médecins du sud à faire des diagnostics avec les équipements d’exploration de dernière génération pour une meilleure prise en charge des diabétiques.

Plusieurs thèmes portant sur le diagnostic, la prise en charge du dia bétique, les nouveaux traitements et les pathologies thyroïdiennes ont été débattus durant cette rencontre d’une journée en présence d’une pléiade de spécialistes et professionnelles en médecine.