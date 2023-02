La création des unités spécialisées dans le dépistage et le diagnostic du cancer du col de l’utérus à travers les établissements de santé, a été soulignée samedi à Constantine, par les participants aux journées d’information et de sensibilisation sur ce type de cancer, organisées par l’établissement public de santé de proximité (EPSP) Bachir Mentouri.

Les recommandations des spécialistes et conseillers-experts du secteur de la santé, visent à améliorer l’espérance de vie des personnes atteintes de ce cancer en veillant au diagnostic et au dépistage précoces dans le but de protéger les personnes dès le début de la maladie, a indiqué à l’APS le médecin chef de la polyclinique Moussa Amrouche de la cité Boumerzoug, Soraya Sifi.

Lors de cette manifestation tenue dans le cadre du programme établi tout au long du mois de février en cours en coordination avec la direction de la santé pour la célébration de la journée mondiale du cancer (4 février de chaque année), la même praticienne a affirmé que le dépistage permet un diagnostic précoce des cancers, avan t même l’apparition des premiers symptômes et augmente considérablement les chances de réussite du traitement et de guérison, mettant en exergue le rôle déterminant des spécialistes du secteur de la santé pour informer et sensibiliser la population concernée sur les dangers et les méthodes de prévention contre cette pathologie à travers l’organisation de ces journées de vulgarisation.

Le cancer du col de l'utérus est plus fréquent chez les femmes, âgées entre 25 et 65 ans dont la majorité des cas (plus de 90 %) est due au papillomavirus humain (PVH) infection virale et une maladie sexuellement transmissible, a expliqué le Dr Sifi.

Les personnes souffrant de cette maladie doivent bénéficier d’un suivi régulier adapté et un accompagnement sur les plans médical, psychologique et social pour une meilleure maîtrise des facteurs de risque et cela à travers la mobilisation des équipes pluridisciplinaires composées notamment de médecins oncologues et de psychologues, a affirmé de son coté, Mourad Zoghlani, directeur de l’EPSP Bachir Mentouri, qui a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour l’aménagement des unités de dépistage et de diagnostic du cancer du col de l’utérus dans la wilaya où seule une unité de ce genre se trouve actuellement à la polyclinique de la cité Boumerzoug.

Pour rappel, l’EPSP Bachir Mentouri couvre actuellement 19 structures de santé sises au chef -lieu de wilaya dont 10 polycliniques, 2 salles de soins, un centre intermédiaire de soins pour toxicomanes et un destiné aux soins de santé transfrontalier implanté à l’aéroport Mohamed Boudiaf.

Devant se poursuivre jusqu’à la fin du mois de février en cours, le programme de célébration de la journée mondiale du cancer élaboré par la DSP de Constantine en collaboration avec les structures de santé de diverses communes, a ciblé différentes franges de la société dont des élèves des établissements d’enseignement secondaire, des structures de la jeunesse et des sports et des étudiantes des établissements et résidences universitaires, à travers l’organisation des journées d'études, des campagnes de sensibilisation et de dépistage de divers cancers, a-t-on noté.