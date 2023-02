Des chirurgiens-orthopédistes ont appelé samedi à Alger à doter les Etablissements publics hospitaliers des moyens nécessaires à la réalisation de l'arthroscopie, notamment du genou et de l'épaule.

Intervenant lors du Master Course d'arthroscopie, organisé par le Club orthopédique algérien d'arthroscopie et de chirurgie du sport (AOCASS), la cheffe de service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Douera, Pr.

Hayat Cherifi, a précisé que "les compétences nationales sont techniquement capables de réaliser l'arthroscopie", appelant à doter les services assurant ce type chirurgie des moyens nécessaires afin d'étendre cette technique davantage.

La praticienne a souligné la nécessité d'encourager la production locale des instruments et moyens nécessaires à la conduite de cet acte pour faciliter la tâche aux spécialistes.

L'arthroscopie est pratiquée depuis plusieurs années à l'EHS de Douera grâce à une équipe médicale spécialisée dans la chirurgie du ménisque, a-t-elle fait savoir.

L'établissement, a-t-elle ajouté, reçoit des patients de toutes les wilayas du pays et réalise entre 6 et 8 interventions chirurgicales par semaine, mais l'absence de certains instruments "entrave son activité". "Pratiquée depuis des années, l'arthroscopie a fait ses preuves, notamment dans la prise en charge des lésions et traumatismes du genou chez les sportifs", a affirmé le Pr.

Abdelhamid Bendifallah, chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Ben Aknoun (Alger).

Le président de la Société algérienne de chirurgie orthopédique et traumatologique (SACOT), Dr Ahmed Zemmouri, a, quant à lui, soutenu que les spécialistes algériens avaient acquis de l'expérience dans l'arthroscopie, ajoutant que la chirurgie du ménisque du genou s'est développée. Pour sa part, le président du Club orthopédique algérien d'arthroscopie et de chirurgie du sport, Dr Redouane Si Larbi, a appelé à étendre l'arthroscopie à travers les différentes régions du pays, soulignant que cette technique chirurgicale aux résultats probants "n'est pas coûteuse".

Le chef de service de chirurgie pédiatrique orthopédique et plastique du CHU de Montpellier (France), Pr.

Djamel Louahem M'Sabah, a salué les efforts visant à encourager les spécialistes algériens à se tenir informés des avancées réalisées dans ce domaine à travers le monde pour contribuer au développement de l'arthroscopie dans le pays.