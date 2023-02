Le ministère de la Santé organise, du 5 au 11 mars prochain, la première semaine nationale de prévention sous le thème "La prévention pour une meilleure santé: agissons maintenant", a-t-on appris auprès du ministère.

Le ministère a tracé dans le cadre du programme de la première semaine de prévention, qui sera organisée à la même date chaque année, un plan de communication riche visant à inciter les professionnels de la santé à promouvoir la prévention à travers l'application, l'évaluation et le suivi des programmes nationaux consacrés à cet effet, à sensibiliser les citoyens et à lutter contre les facteurs de risque provoquant de nombreuses maladies, précise la même source. Le ministère veille, à ce titre, à impliquer les secteurs concernés, la société civile et les médias dans la sensibilisation au respect des mesures préventives en vue de préserver la santé de la population. La promotion d'une alimentation saine à travers la préservation de l'hygiène des produits alimentaires, la mise en garde contre la consommation des colorants et la consommation excessive de sucre et de sel, l'obésité ainsi que les bon comportements à adopter lors du mois sacré de Ramadhan, figurent dans le programme du ministère.

Le ministère de la Santé vise, à travers cet évènement, la lutte contre les facteurs favorisant le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Le ministère vise également la prévention contre la drogue et le tabagisme, outre la sensibilisation au programme national élargi de vaccination des enfants ainsi que la vaccination en dehors de ce programme et le bon suivi des femmes enceintes, notamment les grossesses à risque, et la sensibilisation à l'importance de l'allaitement maternel.

Concernant l'hygiène et la santé, le ministère insiste sur le respect des règles d'hygiène en général et des mains en particulier, outre la prévention des intoxications alimentaires, la propreté de l'environnement et la lutte contre les microbes propagés en milieu hospitalier. Cette semaine de sensibilisation à la prévention vise également à mettre en garde contre la consommation excessive de médicaments et l'automédication, tout en rationalisant l'utilisation des antibiotiques et des antimicrobiens, en plus de prévenir les accidents domestiques.

Cette semaine est animée par les professionnels de santé de tous les établissement hospitaliers publics et de santé de proximité à travers le territoire national.