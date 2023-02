Trente-cinq (35) projets d'investissement, en cours de réalisation, viendront renforcer les structures d'accueil du secteur du tourisme de la wilaya, avec une capacité d'accueil de 3.492 lits.

Ces projets, une fois réceptionnés viendront s'ajouter aux quatorze (14) hôtels existants qui totalisent 1.876 lits, a précisé le directeur de wilaya du tourisme et de l'artisanat. Ces opérations entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale portant création d'opportunités d’investissement efficaces susceptibles de booster la dynamique économique hors hydrocarbures. A ce titre, les pouvoirs publics ont émis des propositions, inscrits pour étude, en vue de la réalisation de trois nouvelles zones d’expansion touristiques (ZET) localisées au niveau des communes d'Oued El-Alenda (15 km Ouest d’El-Oued), Kouinine (7km Nord de la wilaya) et la commune de Hassi-Khelifa (30 km Est de la wilaya), en plus de la ZET classée de la région "d’Ouaziten", entrée Ouest de la ville aux milles coupoles, d’une surface de 48 ha extensibles à 67 ha. Selon M. Chamani, ces opérations d’investissement devront générer, une fois opérationnelles, à court et moyens termes, plus de 2.000 emplois et des richesses, dont commerciales notamment.

Les activités touristiques dans la wilaya d’El-Oued seron t également étoffées par la création de 68 nouvelles agences touristiques, a indiqué ce responsable, ajoutant que cette dynamique que connait le secteur est confortée par le foisonnement des d'atouts et autres facteurs d’attrait touristique, dont des sites et vestiges uniques en leur genre, ayant fait de la région une destination privilégiée des touristes nationaux et étrangers, attirés également par les produits de l’artisanat.

Les vastes étendues sablonneuses qui tapissent à perte de vue la région et bien d’autres facteurs naturels font partie des diverses potentialités qui séduisent des promoteurs touristiques et des jeunes désirant investir dans le tourisme saharien à la faveur des avantages et facilités préconisés en leur direction.