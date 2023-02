Les responsables d'El Oued fondent de grands espoirs sur la zone de campement touristique de la wilaya pour développer l'investissement, promouvoir et y exploiter les grandes potentialités existantes.

Les promoteurs ont commencé à exploiter les potentialités de ce campement touristique, créé durant le dernier trimestre 2022 coïncidant avec le lancement de la saison touristique dans le Sud du pays. Cette zone qui vient à point nommé répondre aux attentes des investisseurs, s'inscrit dans le cadre des mesures prises par les autorités locales tendant à promouvoir les opportunités d'investissement dans le domaine du tourisme saharien en s'appuyant sur des alternatives viables créatrices de richesses, leviers de l’économie nationale, a souligné le directeur du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Djilali Chamani.

Cet espace, destiné à accueillir les projets d'investissement, s’étend sur une superficie de 5.600 ha extensible, entre les communes de Nekhla et Douar El-Mae, au Sud d’Oued Souf, précisément dans la région appelée "Bir-Bahadi". Le campement touristique offre les condit ions idoines dont les potentialités naturelles favorables, parmi lesquelles notamment le sable et le couvert végétal, a indiqué le même responsable.

Dans l’optique de s’impliquer dans cette démarche, une dizaine d’agences de voyage ont d’ores et déjà retiré le cahier des charges, dont les dispositions, établies par des spécialistes dans le domaine, déterminent les questions relatives à la régulation de l’activité touristique saharienne. La future zone permettra aux propriétaires d’agences concernées de mener de nombreuses activités liées à la relance du tourisme saharien, y compris l’artisanat traditionnel, l’art culinaire et les activités sportives sur sable, a précisé le DTA. Cet espace touristique devra contribuer également à l’essor économique touristique de la région à la faveur des avantages et facilités préconisés en faveur des opérateurs liés, notamment, à l’exonération des droits et taxes, ainsi que d’autres prélèvements fiscaux et parafiscaux, a-t-il expliqué.

Ayant fait l’objet des préoccupations formulées par les investisseurs de la wilaya, cette zone est appelée à donner un nouveau souffle à l’industrie touristique et de promouvoir la destination El-Oued en améliorant les prestations touristiques, a indiqué M. Chamani.