Des conférences-débats sur la fabrication de fromages et une visite d'une ferme d’élevage

sont au menu de la deuxième édition du Festival international du fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO) qui se tiendra au chef-lieu de wilaya du 9 au 12 mars prochain, a-t-on appris, samedi, des

organisateurs.

Au menu de cette manifestation initiée par le bureau de Tizi-Ouzou de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et visant la promotion de l’activité de transformation de lait, neuf (9) communications liées à la filière production laitière et à la fabrication de fromages seront présentées par des spécialistes dont des universitaires et des inspecteurs vétérinaires d’El Oued, Msacara, Tizi-Ouzou et El Tarf, a-t-on appris auprès de la CGEA.

Selon le programme remis à l’APS, il est prévu des communications sur "les métiers du fromage", "le Laboratoire et son rôle dans le contrôle de l'hygiène du fromage", "la place du fromage dans la nutrition, éclairage de la Chronobiologie", "Fromage de Chamelle: une première expérience Algérienne dans la wilaya d'El Oued", e t "Elevages vivriers et leur importance dans l'économie circulaire durable et de montagne".

La présentation des résultats d’une enquête sur la "détection des résidus dans le lait et dans les fromages" est également au menu du festival, ainsi que des conférences sur le "Réseau de la distribution de la filière lait, structuration des acteurs et performance collective", "état des lieux et propositions pour la promotion d'une nouvelle stratégie du développement de la filière lait", "le coaching entrepreneurial: un comportement et une pratique au service du développement de l’entreprise". En complément pratique des communications liées à la filière production laitière et fabrication de fromages, des visites dans une ferme d'élevage de chèvres et une unité de fabrication de fromages sont au programme, selon la CGEA. Pour la participation étrangère, la CGEA a contacté des producteurs de plusieurs pays dont certains ont confirmé leur participation tels que la Syrie, le Liban, la Croatie, la France et l’Italie. D'autres invités sont en attente de confirmation. Le festival qui se tiendra à la maison de la culture Mouloud Mammeri, vise à "promouvoir le grand potentiel local en matière de production laitière en général et fromagère en particulier", a souligné le responsable de l’UGCEA à Tizi-Ouzou, Rac hid Amer Ouali.

Il a relevé que "Tizi-Ouzou est un important bassin laitier occupant les premières places, à l’échelle nationale, en termes de fabrication de fromage (artisanal et industriel) et de production et collecte de lait". Pour rappel, la première édition du FIFTO a eu lieu du 24 au 27 mars 2022, ou seul le volet communication a été assuré. Pour cette deuxième édition, la CGEA compte rattraper l’absence du fromage au lancement du festival, par une exposition des différentes marques et variétés produites localement ou dans d’autres wilayas, a ajouté le même responsable. Le FIFTO sera clôturé par une excursion dans la montagne de Djurdjura et ses alpages, avec comme guide, "le passionné" du Djurdjura et de la randonnée, le guide de montagne, Lounes Meziani, a-t-on appris de même source.