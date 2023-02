Des enseignants et des experts ayant pris part jeudi à la conférence intitulée "des sacrifices des chouhada aux réalisations de la nouvelle ère" ont appelé à tirer les enseignements des grands sacrifices des chouhada et des moudjahidine pour construire le présent et l'avenir de l'Algérie.

Lors de cette conférence organisée par l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), l'expert des questions sécuritaires et géostratégiques, Mohand Barkouk a souligné dans son intervention intitulée "réalisations du présent", les dernières réalisations visant à s'adapter aux évolutions actuelles, évoquant les mutations mondiales à même de faire émerger une forte compétitivité sur la façon de nouer des relations et des alliances.

Aujourd'hui, poursuit l'expert, l'Algérie s'appuie sur une approche stratégique anticipée et proactive, apparue à travers le contenu de la Constitution de 2020, à savoir la protection de l'identité, l'établissement d'un nouveau système de gouvernance basé sur la démocratie participative, le renforcement de la société civile pour qu'elle soit un acteur dans la gouvernance et la redéfinition du concept économique basé sur la création de la richesse et l'encouragement de l'investissement.

Concernant le renforcement de l'unité nationale, l'expert a rappelé la loi criminalisant la discrimination et la haine ainsi que la nouvelle approche diplomatique inspirée des principes de l'Algérie et des valeurs de la Révolution du 1e novembre.

De son côté, Hocine Abdessettar, directeur-adjoint au Centre national des études et de la recherche sur la résistance populaire, le mouvement national et la Révolution du 1e novembre 1954 a mis en avant les valeurs morales et militantistes des chouhada qui nous ont enseigné la résistance et le sacrifice.

S'inspirer de l'histoire de l'Algérie apporte une immunité sociétale en tout temps, a-t-il souligné. Pr Ouahiba Battouche a évoqué dans sa communication intitulée "la femme algérienne: du parcours militantiste riche en accomplissements au parcours de développement et d'édification" la lutte de la femme pendant la Révolution.

Les moudjahidate et chahidate étaient le symbole de la femme musulmane qui luttait depuis que l'occupant a mis le pied en Algérie, citant Lalla Fatma N'soumer qui menait des bataille contre les forces de l'Armée française.

Mme Battouche a mis l'accent sur le grand rôle de l'Education dans la formation des générations montantes en matière de patriotisme, de liberté et d'indépendance, rappelant, dans ce sens, les actions de l'Association des ouléma musulmans durant l'occupation en termes de préservation de l'identité et de soutien à la lutte nationale. Lors de cette conférence organisée en commémoration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et de la Journée du Chahid, à laquelle ont assisté des représentants du parlement et de nombre de secteurs et d'instances outre des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, des cadres et des moudjahidine, un film documentaire a été projeté sur les sacrifices et les réalisations de la femme algérienne, en sus de la présentation de plusieurs conférences historiques.

Par la même occasion, des moudjahidate, des familles de chahidate, des résistantes palestiniennes et sahraouies et des championnes des Jeux méditerranéens ont été distinguées.