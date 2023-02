Une délégation parlementaire arabe est arrivée dans la capitale syrienne, Damas, en solidarité avec les personnes touchées par le tremblement de terre qui a frappé le nord du pays à l'aube du 6 février, rapportent dimanche des médias locaux.

"Hanafi Jabali, président du Parlement égyptien, est arrivé dimanche à l'aéroport international de Damas dans le cadre d'une délégation de chefs de parlements arabes", selon des médias.

La visite, la première du genre depuis 2011, vise à "soutenir et à faire preuve de solidarité avec la Syrie face aux répercussions de la catastrophe du tremblement de terre, en application de la décision de la conférence de l'Union interparlementaire arabe, qui s'est tenue à Baghdad samedi et dimanche", selon les sources.

A l'aube du 6 février, un tremblement de terre de 7,7 degrés a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi d'un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont fait d'énormes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.