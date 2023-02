Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi soir, que la décision de porter le taux d'augmentation des salaires à 47% à l'horizon 2024, et l'augmentation des pensions de retraites ainsi que la réduction des impôts sur le revenu, étaient des décisions inédites et exceptionnelles visant principalement l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, diffusée vendredi soir, sur les chaînes de télévision publiques et privées et la Radio nationale, le Président Tebboune a précisé que les augmentations de salaire annoncées précédemment, qui seront versées avant le mois sacré de Ramadhan, sont une décision "exceptionnelle et inédite", d'autant que le taux des augmentations atteindra 47% à l'horizon 2024.

Le Président Tebboune a tenu à souligner que les augmentations des salaires annoncées, en sus des pensions de retraite et la réduction des impôts sur le revenu, s'inscrivaient toutes dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen algérien. "Aucune augmentation de salaire n'a été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans. L'augmentation progressive des salaires actuellement se répercutera indubitablement sur le niveau de vie du citoyen, en attendant une augmentation définitive au cours de l'année prochaine", a poursuivi le Chef de l'Etat. Le président de la République a soutenu, dans le même contexte, que l'Etat "mène une véritable bataille pour protéger le pouvoir d'achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption".