La plasticienne Nedjoua Seradj expose, depuis samedi et jusqu’au 8 mars prochain, 45 de ses toiles à la galerie du musée public national de la ville de Sétif.

Dans une déclaration à l’APS, l’artiste, a indiqué que cette exposition, la seconde après une première tenue au palais des expositions d’Alger en 2021, est entièrement inspirée des peintures rupestres du parc national Tassili N’Ajjer, la cité troglodyte Sifar et du massif de la Tadrart rouge de Djanet.

Parmi les œuvres de l’artiste qui ont particulièrement suscité l’intérêt des visiteurs figurent notamment "les maitres du temps" qui représente les cinq chefs de tribus historique du Tassili, "Tumulus" reflétant le style funéraire de la même région d’Algérie, "Bermudes du sable" et Tassilia qui évoque la thèse du premier hominidé de la région du Tassili.

L’exposition s’inscrit dans le cadre des activités de célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l’UGTA et se prolongera au 8 mars prochain, journée internationale de la femme, a indiqué Hachemi Ameur, directeur de wilaya de la culture et des arts .

Il a également relevé que les œuvres exposées s’inspirent de l’art rupestre qui date de plusieurs milliers d’années dont l’un des plus vastes musées en plein air se trouve en Algérie sur près de 80.000 km2.

Pour la directrice du musée public national, Chadia Khelfallah, cette manifestation entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du ministère de tutelle relatives à l’ouverture du musée aux artistes surtout que le thème de l’exposition est lié à l’histoire archéologique du pays.