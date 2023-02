La première édition de l’exposition nationale des arts plastiques a été lancée, samedi au théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran sous le slogan "ma plume, mon identité".

Cette exposition est composée de plus de 20 tableaux signés par des artistes d’Oran affiliés aux différentes écoles d’art avec des styles différents apportant une valeur artistique et des touches enrichissant l’art pictural national. Les œuvres mettent en relief des scènes puisées de la riche histoire nationale et le legs culturel que recèle chaque région du pays.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée par la projection d’une vidéo sur les peintres participant à cette édition et par une représentation théâtrale "Euro Wood" traitant de questions sociales, écrite et mise en scène par Seghir Samia, présidente de l’association "Art-Com" et interprétée par des comédiens dont un ayant des besoins spécifiques.

Une troupe, composée de personnes non voyantes et de sourds-muets, a interprété avec le langage des signes la chanson "We Are the World".

Dans le cadre de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 27 février, un at elier artistique dans les domaines de la sculpture et de peinture a été programmé au Musée public national "Ahmed Zabana" au profit des enfants trisomiques.

Ce salon est organisé par l'association culturelle et artistique "Art-Com" d'Oran avec le soutien du Ministère de la culture et des arts et la collaboration du Théâtre Régional "Abdelkader Alloula" et du Musée national "Ahmed Zabana", rappelle-t-on.