Dans sa nouvelle exposition d'art contemporain, inaugurée samedi à Alger sous le titre "Elément Transversal", le plasticien Hacen Drici, propose à son public de nouvelles oeuvres dans sa démarche artistique, désormais connue, à mi-chemin entre l'architecture et la peinture, en plus d'explorer de nouvelles voies dans la sculpture et la finition des supports.

Organisée à la galerie d'art "Seen Art Gallery", spécialisé dans l'art contemporain, "Elément Transversal" compte pour la première fois des éléments d'une nouvelle inspiration de l'artiste et des sculpture sur bois et cuivre et des objet d'art.

Comme dans ses précédentes expositions le plasticien propose un grand nombre de toiles s'inscrivant dans le registre de l'archi-peinture, évoquant des croquis d'architecte ou de designer avec un trait clair, d'une précision géométrique et une palette de couleur épurée.

Les oeuvres exposées dans une logique de construction et de déconstruction, sont toutes construites sur le base de maquettes architecturales évoquant les contours de différents édifices modernes et parfois futuristes, différemment pe rçus par les visiteurs, pour arriver à une oeuvre sobre habillant d'ombre, de lumière et de fines touches de couleurs les édifices.

La transparence, qui était auparavant suggérée, est plus souvent exploitée dans une série de petits formats évoquant les immeubles futuristes généralement installés en bord de mer, même si cette dernière, absente des toiles, n'est qu'une vision du visiteur, qui y trouve une expression de la fragilité de l'entreprise humaine, souvent mise en péril par sa propre démesure.

Hacen Drici sort également une première fois de son concept pictural en présentant "Personnages", deux toiles reprenant dans un portrait sombre ton sur un ton très puissant, les contours de l'habit traditionnel touareg.

Soignant différemment ses supports et encadrements, l'artiste présente également un encadrement en bois raffiné et enchevêtré, parfois sculpté, en blanc ou en noir et portant toujours une touche brute.

L'une des oeuvres majeures de l'exposition "Elément Transversal", est une installation de trois toiles, "Explosion", où a réalisé une stratification de toiles tout en gardant par le relief une harmonie et une continuité visuelle.

Pour la première fois, Hacen Drici expose des sculpture fait de bois et de pièces de cuivres, que l'on retrouve dans la plomberie, proposant des oeuvre s géométrique où le contraste entre le noir du bois et la couleur du cuivre, ou entre l'aspect parfois brute du bois et le polissage du métal sont d'une effet saisissant.

S'investissant dans le travail du bois, Hacen Drici propose également son premier meuble design baptisé "Elévation" avec un subtil mélange de bleu et de noir où l'utile est habillé de créativité.

Diplômé de l'Ecole supérieure des Beaux-arts d'Alger, Hacen Drici a déjà exposé en Russie, en Italie et en République Tchèque en plus de plusieurs expositions collectives et individuelles à Alger depuis une dizaine d'années.

Toujours avec le même concept alliant architecture et peinture, Hacen Drici avait également présenté en 2013 une collection inspirée de l`habitat traditionnelle algérien, en plus de ses expositions "Lignes, transparence" en 2016 et "Hope in darkness" en 2018.

L'exposition "Elément Transversal" se poursuit à la galerie "Seen Art Gallery" jusqu'au 23 mars prochain.