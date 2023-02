Le coup d’envoi de la 8ème édition de la manifestation "maoussim Jaken El-Abar" de la culture et du patrimoine a été donné samedi à Tindouf, avec la participation d’une pléiade d’intellectuels nationaux, ainsi que d’autres représentant la République islamique de Mauritanie et la République arabe sahraouie démocratique.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle a été maquée par des spectacles de fantasia accompagnés de salves de baroud, présentés par des troupes folkloriques, venues de différentes régions du pays. Les participants à ce rendez-vous annuel ont indiqué que "maoussim Jaken El-Abar" est devenu un rendez-vous important qui s’ajoute aux différents évènements cultuels qu’abrite cette wilaya frontalière.

Le président de l’association "Jaken El-Abar", de la culture et du patrimoine, Abdeldjalil Tahar a, à ce titre, affirmé que cette manifestation constitue une valeur ajoutée pour la région, étant donné qu’elle permet d’assurer un espace de rencontre à toutes les composantes de la société pour montrer la diversité culturelle reflétant l'authenticité du peuple algérien.

Et d’ajouter: "maou ssim Jaken El-Abar est devenu également une tradition indéfectible, au vu de sa contribution au rapprochement des participants issus de la même tribu répartie entre différentes régions.

La manifestation est aussi considérée comme un outil efficace et important pour maintenir les liens solides entre le peuple algérien et ses frères dans les pays voisins.

Dans son allocation d’ouverture, le chef de l’exécutif local, Mohamed Mokhbi a affirmé que cet évènement revêt une dimension culturelle et religieuse, compte tenu notamment les activités organisées à l'occasion afin de valoriser le patrimoine local, à l’instar des spectacles folkloriques, expositions de manuscrits, en plus de l'organisation de rencontres et de conférences.

Dans le cadre de cette manifestation culturelle, une rencontre sur "le rôle des zaouïas dans la mise en œuvre du tourisme cultuel", est prévue demain au Centre universitaire Ali Kafi à Tindouf, selon les organisateurs.

La rencontre sera animée par des enseignants et chercheurs issus de différentes universités à travers le pays et d’autres venus des pays du Sahel, a-t-on indiqué.