Le parcours de l'écrivain, anthropologue et linguiste, Mouloud Mammeri (1917-1989) et sa contribution à l’éveil de la conscience nationale pour la libération

du pays du joug colonial a ouvert samedi à Bejaia, "Le mois de l’histoire", organisé pour cette première édition autour du thème générique de "l’intellectuel au service de la révolution".

Lors d'une conférence-débat consacrée à Mouloud Mammeri, organisée à la maison de la culture, l'écrivain Mohamed Lakhdar Maougal, auteur du livre "la colonisation n’est pas une civilisation", a mis en valeur tout le combat mené par l’auteur de "La Colline oubliée" pour dénoncer de façon "précoce", le colonialisme en tant que "système de domination, et son inaptitude à générer des bienfaits sous quelques latitudes que ce soit", a-t-il dit. "Dès 1940, Mouloud Mammeri a exploité toutes les tribunes qui lui étaient offertes pour dénoncer le colonialisme en tant que tel, autrement dit, un système d’exploitation inique et ségrégationniste", a souligné l'intervenant.

Il a évoqué, à ce propos, une conférence à Paris ou Mammeri a posé, "sans ambages", la questio n de l’indépendance de l’Algérie, qu’il a "réussi à incruster dans un texte consacré à l’émir Abdelkader et à la profondeur de la civilisation Algérienne".

Le mois de l’histoire, organisé par la direction de la culture et des arts, se veut une occasion, à travers un panel de figures intellectuelles, de restituer l'engagement des intellectuels algériens durant la Guerre de libération nationale contre l'occupant français, et leur contribution à la victoire finale, l'indépendance de l'Algérie. Ainsi, chaque samedi jusqu’au 18 mars prochain, des conférences, des films, et des documentaires seront présentés pour vivifier la mémoire et illustrer les sacrifices consentis à tous les niveaux pour la libération du pays.