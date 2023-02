Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghoulamallah, a affirmé samedi à Oran que la bonne conduite et le civisme prônés par le Saint Coran ont imprégné le comportement des personnalités musulmanes, qui avaient comme guide sacré le prophète Mohamed (QSSL).

M. Ghoulamallah a déclaré, à l’ouverture d'une conférence internationale ayant pour thème "Civisme, conscience, action et coexistence", organisée par le HCI, que des personnalités musulmanes à différentes époques, à travers leurs relations avec d'autres musulmans et non-musulmans, reflétaient les comportements moraux et civilisés prônés par le Saint Coran. Le président du HCI a énuméré des exemples de comportements civilisés que le prophète de l'Islam avait l'habitude d’adopter, que ce soit avec les musulmans, notamment lorsqu'il a fraternisé les Mouhadjirine et El anssar dans une solidarité étonnante et sans précédent dans aucune autre religion, ou avec les non musulmans, lorsqu'un cortège funèbre d’un homme de confession juive passa devant lui, il se leva par respect pour le défunt, bien qu'il appartenait à une secte qui a fait du tort aux musulmans et coopérait avec leurs ennemis.

Il a indiqué que "parmi les derniers musulmans qui se sont distingués par un comportement civilisé correct, figure l’Emir Abdelkader, qui a ébloui l'Occident avec sa défense des Chrétiens lorsqu'ils ont été soumis à une agression en Syrie au 19e siècle et lorsqu'il a demandé à l'église de nommer un moine pour s'occuper des aspects religieux de la vie des prisonniers chrétiens et de ceux qu’il libérait, faute de moyens de les prendre en charge".

M. Ghoulamallah a indiqué que le HCI a retenu le thème du comportement civilisé pour l’actuelle conférence internationale en raison de sa relation directe avec la vie de la société et du rôle d'un comportement approprié dans la construction d'une société forte qui se sent responsable envers ses membres et envers les autres.

Pour sa part, le président du comité scientifique de la conférence, le Dr Abdelkader Bouarfa, a indiqué que l'étude des comportements civilisés intervenait surtout "après l’apparition de crises dans le comportement humain et le comportement quotidien des individus et des groupes, qui n'obéi plus aux lois, ni aux valeurs, se rebellant contre les normes et les pactes internationaux et niant le bon sens".

Il a ajouté que l'émergence de l'individualisme a constitué un tournant dangereux dans le comportement humain, relevant que la haine et le racisme se sont répandus, la corruption s’est propagée et les valeurs morales se sont transformées en concepts qui contredisent toute morale.

De son côté, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a souligné, dans son intervention, le rôle du civisme en tant que comportement civil des individus dans la préservation et le développement de la société en adoptant un esprit collectif, une coexistence pacifique et une attitude positive envers l'intérêt public.

Les travaux de cette conférence internationale se poursuivront, dimanche et lundi, par des interventions de professeurs, de chercheurs et de responsables d'instances religieuses, scientifiques et culturelles de plusieurs pays arabes, musulmans et européens.