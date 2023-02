Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a inauguré, vendredi à Tindouf, avec le ministre mauritanien du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Lamrabott Ould Bennahi, la 11e édition de la Foire internationale El-Mouggar. S'exprimant à l'ouverture de cette manifestation économique, M. Rezig a affirmé que la Foire internationale El-Mouggar "revêt une grande importance étant le portail d'accès de l'Algérie à la Mauritanie et aux pays de l'Afrique de l'ouest".

Il a souligné que cette édition à laquelle participe la République islamique de Mauritanie en tant qu'invitée d'honneur, sera une réussite au regard de la participation forte et exceptionnelle du secteur économique toutes filières confondues y compris l'industrie économique militaire. Selon le ministre, les produits exposés à l'occasion de cet évènement économique important "sont conformes aux normes internationales de qualité avec des taux d'intégration très élevés".

Il a ajouté que cette foire "est une occasion permettant aux opérateurs algériens de rencontrer leurs homologues de Mauritanie et d es pays d'Afrique de l'ouest afin de renforcer les relations et les échanges avec les pays d'Afrique de l'ouest, notamment avec la Mauritanie".

Le ministre a souligné que l'Algérie est pleinement disposée à développer avec la Mauritanie, pays voisin, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), des relations économiques, commerciales et d'investissement basées sur le principe de la coopération gagnant-gagnant". De son côté, le ministre mauritanien du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a indiqué que "cette foire est d'une grande importance pour la Mauritanie car elle intervient à un moment où les deux pays œuvrent au développement et au renforcement des relations bilatérales". A cet égard, il a appelé au développement des relations économiques et commerciales entre la Mauritanie et l'Algérie pour les hisser au niveau des relations politiques séculaires qui lient les deux pays. Environ 70 exposants activant dans les différentes filières économiques participent à cette foire qui se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain, sous le thème "La foire El-Mouggar ... carrefour des exportations et des échanges commerciaux des pays de l'Afrique de l'ouest", ont indiqué les organisateurs.