La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique Centrale, (CEEAC) a décidé de mettre en place "un fonds de solidarité" au profit des victimes de guerre dans cet espace sous régional.

Les dirigeants de cette organisation ont pris cette décision, à l’issue de la 22ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Ils ont en outre condamné les violations du groupe rebelle M23 dans l’Est de ce pays.

Les dirigeants ont également exprimé leur solidarité à l’endroit des victimes congolaises, rapporte la cellule de communication de la Présidence de la RDC.

Cette session a été aussi consacrée à la passation de pouvoir entre l’ancien président de la CEEAC, le Congolais Félix Tshisekedi et le nouveau, le Gabonais Ali Bongo Ondimba.

Lors de son discours de prise de fonction, le nouveau président de la CEEAC a invité ses pairs à "se pencher sur les mécanismes de mobilisation des ressources pour les financements des différents défis auxquels la sous-région fai t face".

S'exprimant, pour sa part, afin de clôturer ces assises, le président de la RDC, Félix Tshisekedi a invité les participants à "plus de coopération et d’échanges pour la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’économie bleue durable en Afrique Centrale, à la suite de l’adoption au cours de cette session de la politique intégrée des mers et des eaux continentales partagées de la CEEAC".