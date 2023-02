Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a présenté, samedi, ses condoléances aux deux familles des deux Algériens tués à la Mecque, le 20 février, assurant suivre cette affaire de concert avec les parties concernées, en vue d'en éclaircir les circonstances, a indiqué un communiqué du ministère.

"Suite au douloureux accident qui a causé la mort de deux Algériens qui accomplissaient la Omra, le 20 février à la Mecque, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger présente ses condoléances les plus sincères et sa compassion aux familles des deux défunts, qu'Allah ait leurs âmes", lit-on dans le communiqué.

"Le ministère suit, en coordination avec l'ambassade algérienne à Riyad et le Consulat général à Djeddah, les tenants et aboutissants de cette affaire afin d'en connaître circonstances, en collaboration les autorités saoudiennes".