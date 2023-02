L'Entente de Sétif s'est hissée à la quatrième place au classement général de la Ligue 1 algérienne de football après sa victoire (2-0) contre le NC Magra, remporté samedi soir pour le compte de la 18e journée, ayant vu la JS Saoura concéder un nul inattendu à domicile contre l'US Biskra (1-1), ratant par la même occasion l'opportunité de rejoindre le CS Constantine comme deuxième dauphin du CR Belouizdad.

L'Aigle noir sétifien s'est imposé grâce aux réalisations de N'Kembé (50') et Guenaoui (69'), alors que le NCM était réduit à dix contre onze depuis la 70', suite à l'expulsion de Driss, qui avait commis une erreur en position de dernier défenseur.

Le NCM s'était même permis le luxe de rater un pénalty dans le dernier quart d'heure de la rencontre, ce qui aurait pu lui permettre de sauver au moins l'honneur, mais il s'est finalement incliné (2-0), et reste scotché à la 9e place, avec un ratio de 23 points.

De son côté, le club de Béchar aurait pu rejoindre le CSC à la deuxième place du classement général, en cas de victoire contre l'USB, mais il s'est finalement contenté d'un nul (1-1), qui le m aintient à la quatrième place, ex-aequo avec l'Entente de Sétif, avec 29 points pour chaque club. Pourtant, les choses avaient relativement bien commencé pour la JSS, ayant ouvert la marque dès la 21e par l'intermédiaire de Doucen, mais elle s'est faite rejoindre au score dès l'entame de la deuxième mi-temps, en concédant l'égalisation devant Chérif Siam (46'), sans jamais parvenir à reprendre l'avantage.

Une bien mauvaise affaire donc pour le club de Béchar, tout comme cela a été le cas la veille pour le CS Constantine, qui aurait pu recoller un peu plus au leader, le CR Belouizdad, s'il avait mieux négocié son facile déplacement chez la lanterne-rouge, le Hilal Chelghoum Laïd, où il s'était lui aussi contenté d'un nul (1-1). Pourtant, là-encore les choses avaient relativement bien démarré pour les Sanafir, ayant ouvert la marque par Madani, sur un pénalty à la 72e, avant de se faire rejoindre au score moins de huit minutes plus tard, en concédant l'égalisation devant Bekhouche (80e). Un but assassin, ayant littéralement scié les jambes aux Constantinois, car même s'il restait un bon quart d'heure à jouer (temps additionnel inclus), ils ont été incapables de reprendre l'avantage au score. Une bien mauvaise affaire pour le CSC, qui laisse filer deux précieux points dans la course au titre, et reste à six longueurs de l'actuel leader, le CR Belouizdad, toujours seul en tête avec 37 unités, tout en ayant deux matchs en moins par rapport aux Sanafir. Autre grosse surprise lors matchs d'ouverture, disputés vendredi, le nul à domicile du Paradou AC, qui s'était fait accrocher par l'ASO Chlef (2-2), alors qu'il menait au score (2-1) jusqu'à la 90'+14, de surcroît, contre un adversaire réduit à huit.

En effet, l'arbitre de la rencontre, Mr Touabti, avait brandi trois cartons rouges à des joueurs Chélifiens, ce qui cependant n'a pas empêché leur équipe de repartir avec un bon nul, qui la rapproche du milieu de tableau (13e/21 pts). C'est d'ailleurs l'ASO qui avait trouvé le chemin des filets en premier, grâce à Souibaâ (65'), avant d'arracher une égalisation inespérée par Addadi, sur pénalty à la 90'+14. Entretemps, le PAC (premier non reléguable/17 pts) avait réussi à inscrire deux buts, par Zerrouki (86') et Douar (90'+8), mais sans parvenir à préserver cet avantage, et ce, malgré sa supériorité numérique. De son côté, le Mouloudia d'Alger s'est hissé sur la troisième marche du podium, après sa victoire (2-0) contre le RC Arbaâ. Un précieux succès remporté grâce à un doublé de la nouvelle recrue Ali Haroun (56' et 85') et ayant porté son capital-points à 30 unités.

Autre club à avoir réussi une bonne affaire ce samedi, le MC El Bayadh, revenu avec une précieuse victoire (0-1) de son déplacement chez l'USM Khenchela (8e/24 pts). Une victoire assurée dès la 39e minute de jeu par Belmokhtar, et qui permet au nouveau promu de rester sur sa bonne marche, tout en confortant son honorable 10e place par un 22e point.

Cette 18e journée de Ligue 1 Mobilis a été amputée de deux gros matchs, en l'occurrence JS Kabylie - USM Alger et MC Oran - CR Belouizdad en raison de la participation de la JSK, de l'USMA et du CRB aux différentes joutes continentales.

Résultats partiels et classement

Vendredi, 24 février :

HB Ch.Laïd - CS Constantine 1-1

Paradou AC - ASO Chlef 2-2

Samedi, 25 février :

USM Khenchela - MCE El Bayadh 0-1

MC Alger - RC Arbaâ 2-0

ES Sétif - NC Magra 2-0

JS Saoura - US Biskra 1-1

Reportés :

JS Kabylie - USM Alger

MC Oran - CR Belouizdad

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 37 15

2). CS Constantine 31 17

3). MC Alger 30 18

4). ES Sétif 29 18

--). JS Saoura 29 18

6). USM Alger 25 15

--). MC Oran 25 17

8). USM Khenchela 24 17

9). NC Magra 23 18

--). US Biskra 23 18

11). MC El Bayadh 22 17

--). RC Arbaâ 22 18

13). ASO Chlef 21 17

14). Paradou AC 17 17

15). JS Kabylie 12 15

16). HBC-Laïd 2 17