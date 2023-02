Le Sporting Feriha de Tizi ouzou et Widad Eucalyptus d’Alger ont remporté respectivement chez les minimes et les cadets le championnat national de Vovinam Viet Vo Dao, organisé vendredi et samedi à la salle omnisports chahid Mekhlouf-Mostefa de Jijel.

Chez les minimes, la seconde place du podium est revenue à Amel El Harrach (Alger) et la troisième au club de Khemis El Khechna (Boumerdès) tandis que la seconde place chez les cadets a été décrochée par Abha Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj) et la troisième par Jil Saâd Rouina (Ain Defla).

Ce championnat est "un succès de tous les points de vue et les athlètes ont montré un haut niveau technique traduisant le travail consenti par les clubs", a indiqué à l’APS le président de la Fédération algérienne de Vovinam Viet Vo Dao, Mohamed Djouadj.

Plusieurs jeunes chez les garçons et les filles ont révélé un grand talent et seront convoqués à un tournoi spécial des jeunes talents pour sélectionner les meilleurs éléments qui renforceront les rangs de la sélection nationale", a ajouté la même source.

Ce championnat a regroupé 778 athlètes garçons et 331 athlètes filles représentant 107 clubs de 24 wilayas, selon les organisateurs.