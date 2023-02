La natation algérienne a obtenu les meilleurs résultats de son histoire pendant l'année 2022, a affirmé le président de la Fédération algérienne de la discipline, Abdelhakim Boughadou, en marge de l'assemblée générale de l'instance, tenue samedi à Alger.

"Du jugement de tous, et au vu des excellents résultats obtenus l'an dernier, qui nous ont permis entre autres de décrocher le titre continental, c'est le cas de dire que 2022 a été et de loin la meilleure année de toute l'histoire de la natation algérienne" a-t-il déclaré à l'APS à la salle des conférences du stade 5-Juillet.

En effet, en 2022, la natation algérienne a glané par moins de 261 médailles internationales, dans différentes catégories d'âge, décrochant le titre africain chez les messieurs et la deuxième place dans le classement général mixte.

Le premier responsable de l'instance fédérale a rappelé au passage que la natation avait glané trois médailles pendant les Jeux méditerranéens d'Oran, dont une en or, par Jaouad Syoud, alors que l'objectif initial était de seulement une médaille, sans en préciser la couleur.

La natation algérienne a été également sacrée championne arabe 2022 chez les seniors (messieurs) en petit bassin et vice-championne arabe en grand bassin, toujours chez les seniors (messieurs). "Ces résultats constituent un bon présage pour l'avenir de la natation algérienne, car porteurs d'espoir au plus haut niveau, et ce, malgré le manque de moyens. Personnellement, je suis très satisfait de ce qui a été accompli jusqu'ici, et je suis content de l'issue de la dernière assemblée générale, surtout que le débat a été très riche, notamment, en termes de propositions, qui j'en suis sûr, devraient servir considérablement la discipline" a poursuivi Boughadou.

La Fédération algérienne de natation a tenu une assemblée générale extraordinaire à la salle de conférences du stade 5-Juillet, dont le principal ordre du jour était le changement de son appellation "Algerian Aquatics Federation".

Les mêmes membres de l''assemblée ont procédé également à l'adoption du nouveau logo de l'instance, avant de tenir une Assemblée générale ordinaire, pendant laquelle les bilans moral et financier de l'année 2022 ont été adoptés.

Il a été procédé également à l'adoption du décret-exécutif 21-267, du 15 juin 2021, et le décret 22-309, du 12 septembre 2022, modifiant et complétant le décret exécutif 14-330, qui définit l'organisation des fédérations sportives et leur fonctionnement.

Par ailleurs, l'assemblée a approuvé le procès-verbal (PV) de la précédente AGO, tenue en 2021, ainsi que les bilans moral et financier de l'année 2022.

Le vote s'est fait à mains levées, après quoi, il a été procédé à la présentation du plan d'action et du budget de l'année 2023, avant de les adopter par les membres de l'assemblée.

Appel à aider les clubs

et les Ligues de wilayas



D'autre part, le président de l'instance a regretté la phase difficile que traverse les clubs algériens en raison de la situation financière délicate qui affecte leur fonctionnement et leur participation aux compétitions nationales.

Les clubs et les Ligues de wilayas "n'ont toujours pas reçu les subventions de l'exercice écoulé, provoquant le forfait de plusieurs formations lors des compétitions nationales", a-t-il déploré.

Cette situation a provoqué "l'annulation du Championnat national Open d'hiver en petit bassin (25 m) et nous nous contenterons de l'organisation du Championnat national des petites catégories en grand bassin (50m) prévu du 14 au 18 mars à Oran", a-t-il ajouté.

A cet effet, M. Boughadou a appelé à aider financièrement les clubs et les Ligues de wilayas en souffrance de depuis trois saisons, soulignant que "les clubs sont le réservoir de nos sélections nationales".