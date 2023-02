A l'annonce du décès du journaliste Benoît Duquesne, à 56 ans, nombreux sont les quinquagénaires qui se sont demandé s'ils ne risquaient pas, eux aussi, une crise cardiaque. Petit rappel des principaux risques connus.

Le journaliste Benoît Duquesne est décédé d'une crise cardiaque à quelques jours de ses 57 ans. Un choc pour beaucoup de monde car, comme le rappelle la Fédération française de cardiologie : « Pour le grand public, les maladies cardiaques sont associées à la vieillesse ». C'est pourtant la 2e cause de mortalité chez les hommes (juste après le cancer) et la 1ère cause chez les femmes. En France, il y a dix fois plus de mort par arrêt cardiaque que de tués sur la route (200 morts environ par jour). Enfin, la crise cardiaque à tout âge, du fait de l'augmentation des risques que sont le tabac, l'obésité et le stress. Parmi les autres risques connus, on trouve :

- Une consommation excessive de sucre raffiné : les personnes qui consomment un quart de leurs calories quotidiennes en sucre ajouté ont trois fois plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire que les personnes qui en mangent moins.

- La solitude : selon la Fédération française de cardiologie, les personnes seules ont deux fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire. Tout simplement parce que le sentiment d'isolement et la solitude affaiblissent notre système immunitaire et nous rendent plus vulnérables.

- La sédentarité : être debout et bouger permet de mieux éliminer le sucre dans le sang.

- Le stress : pression au travail, tensions familiales ou problèmes financiers multiplient par deux le risque de crise cardiaque.