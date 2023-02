Une feuille de cadrage et d’orientation stratégiques pour la période 2023-2024, visant à accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de développement des services postaux et des services financiers postaux a été examinée mercredi par le gouvernement lors de sa réunion, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

"En vue d’accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de développement des services postaux et des services financiers postaux, une feuille de cadrage et d’orientation stratégiques pour la période 2023-2024, a été présentée et examinée", indique un communiqué des Services du Premier ministre.

Selon la même source, "le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Poste et des Télécommunications portant sur le rôle d’Algérie Poste dans l'accompagnement de la généralisation des services financiers et du paiement électronique en Algérie". Dans ce cadre, "il a été présenté un ensemble d’indicateurs économiques relatif aux activités d’Algérie Poste, ainsi que le rôle important joué par cet établisse ment public dans la généralisation des services financiers en fournissant des services accessibles et abordables notamment aux populations des régions rurales et éloignées où les banques sont peu présentes", ajoute le communiqué.