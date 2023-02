Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu mercredi au siège du ministère, le président du Parlement kenyan, Moses Wetangula, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation parlementaire, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis aux deux parties de "mettre en avant les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères" et de "passer en revue les perspectives de leur renforcement dans divers domaines et les moyens d'approfondir la coordination politique à la lumière des développements régionaux et internationaux actuels", précise le communiqué.

Les deux parties "se sont félicitées de la coopération parlementaire entre les deux pays et de leurs relations historiques privilégiées", exprimant la volonté des deux pays de "bâtir un partenariat stratégique mutuellement bénéfique permettant de renforcer leur contribution à la concrétisation de l'Agenda continental, de mobiliser le soutien en faveur des causes justes, notamment la décolonisation au Sahara occidental, et de conjuguer les efforts pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains", selon la même source. Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec M. Lamamra, le président du Parlement Kenyan a affirmé que son pays soutenait le droit des peuples du continent à vivre librement et dans la paix, y compris le droit légitime du peuple sahraoui au référendum d'autodétermination, soutenant que la colonisation d'un seul pays en Afrique impactait tous les pays du continent. M. Wetangula a, par ailleurs, rappelé les efforts consentis par les dirigeants africains pour le renforcement de la coopération interafricaine et l'activation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), insistant sur la nécessité pour les pays africains d'être maîtres de leurs ressources naturelles et d'avoir une part plus importante dans le commerce international.