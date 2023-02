De nombreux projets sont en cours de réalisation dans le secteur de la santé de la wilaya de Touggourt susceptibles d'améliorer les prestations de santé et de renforcer les capacités de la prise en charge dans cette nouvelle collectivité, a-t-on appris auprès de la wilaya.

Parmi les nouveaux projets figure un hôpital de 240 lits, au chef lieu de wilaya, dont les travaux enregistrent un taux d'avancement de plus de 97%, a-t-on expliqué.

Cet établissement de santé, dont la réception est prévue au mois d'avril prochain, et qui sera doté de divers services médicaux, assurera des soins de qualité au profit de la population de la région, selon la même source.

Cette future structure, en cours de réalisation selon les normes modernes, est composée de trois étages qui englobent plusieurs pavillons et espaces médicaux, dont un service de réanimation et de soins intensifs (18 lits), des services d'hospitalisation et d'isolement, un bloc opératoire (6 salles), ainsi qu'un service de traitement de l’insuffisance rénale, d'imagerie médicale, de radiologie numérique, un service de rééducation et une pharmacie hosp italière, selon la fiche technique du projet.

Le secteur de la santé de la wilaya sera renforcé également d’un hôpital de 60 lits, en chantier dans la commune de Timacine qui sera mis en service courant 2023, et une structure similaire dans la commune de Mégarine, a-t-on indiqué à la wilaya.

Il s’agit aussi du lancement de plusieurs opérations de réhabilitation de salles de soins et de polycliniques réparties entre les communes de la wilaya, lesquelles seront renforcées par un système de numérisation pour assurer une meilleure efficacité en matière de gestion, notamment le traitement des dossiers des patients et d’assurer ainsi des soins appropriés, a-t-on ajouté.

La wilaya de Touggourt a bénéficié, au titre de ces efforts, d’un autre projet pour la réalisation d’une école de formation paramédicale, dont le chantier sera lancé prochainement, a-t-on fait savoir.