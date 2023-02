Les travaux du 4e séminaire de biologie appliquée se sont ouverts, vendredi à Alger, avec l'objectif d'assurer une formation continue au profit des médecins biologistes des secteurs privé et public.

En marge des travaux de ce séminaire qui s'étalera jusqu'au 26 février, Dr. Abdelhalim Chachou, président de l'Association des laboratoires d'analyses de biologie médicale a précisé que cette rencontre scientifique avait pour objectif "d'assurer une formation continue aux médecins biologistes des secteurs public et privé ainsi qu'aux étudiants en médecine et pharmacie et aux techniciens de laboratoires de biologie médicale". Le président de l'Association a insisté également sur la nécessité d'accorder un intérêt soutenu à la biologie appliquée pour être au diapason des avancées réalisées dans le domaine de la santé et de l'innovation technologique et numérique, étant un partenaire incontournable qui a un rôle décisif dans le diagnostic et les différents traitements, mettant en avant l'importance des laboratoires biologiques dans le diagnostic des maladies.

M. Chachou a souligné que les pouvoirs publics veillaient à l'octroi d'agréments aux spécialistes du domaine afin de s'assurer de la qualité des analyses et permettre aux patients de gagner beaucoup de temps.

Ce séminaire évoquera plusieurs thèmes importants relatifs à la biologie médicale et aux analyses effectuées dans les spécialités de l'oncologie, les maladies immunitaires et hépatiques, l'infertilité, les maladies virales et allergiques.