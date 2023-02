L’autorité nationale de promotion de la santé et de développement de la recherche a lancé, lundi, à partir d’Aïn Témouchent, une campagne nationale de dépistage précoce de la déficience visuelle chez les élèves du cycle primaire.

La vice-présidente de cette même instance, Dr Sabrina Kahar, qui a donné le coup d’envoi de cette campagne de prophylaxie à l’école primaire "Chahid Kouider Bouchikhi" au chef lieu de la wilaya, a indiqué que cette opération donne acte à un partenariat avec le Syndicat national algérien des professionnels agrées de l’optique ophtalmique (SNAPAOO).

Cette initiative inclus le dépistage précoce et l’orientation, qu’elle soit médicale ou chirurgicale, ainsi que la fourniture à titre gratuit de lunettes de vue aux élèves scolarisés orphelins et des enfants issus de familles nécessiteuses qui souffrent d’une anomalie visuelle, a indiqué la même interlocutrice.

Les optométristes qui assurent l’encadrement de cette campagne nationale détermineront les causes de la déficience visuelle chez les enfants concernés, qu’elles soient liées à d es facteurs génétiques ou à l’addiction aux tablettes numériques dont l’usage est interdit avant l’âge de trois années et son usage est limité après l’âge de six ans, avec des plages horaires précises permettant à l’enfant une meilleure utilisation de ces technologies, a-t-elle ajouté.

Cette initiative vient renforcer les efforts des 17 unités de suivi et de diagnostic dont dispose le secteur au niveau de la wilaya et qui contribue de manière significative au dépistage des déficients visuels dans le but de les accompagner au plan médical, ce qui leur permet de parfaire leurs connaissances tout au long de leur parcours scolaire.

A l’occasion du lancement de cette campagne, un convention de partenariat a été signée entre l’autorité nationale de la promotion de la santé et de développement de la recherche et le SNAPAOO visant à accompagner cette opération et apporter un soutien pratique et une orientation médicale et sociale au profit des élèves scolarisés, en particulier pour enfants orphelins et pauvres.

Lors de cette campagne, il est prévu le dépistage précoce de la déficience visuelle chez les élèves de 322 écoles primaires à travers toutes les communes d’Aïn Témouchent, a-t-on assuré.