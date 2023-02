La Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Birtouta a procédé au démantèlement d'une bande de trafiquants de drogues et de comprimés psychotropes dans la ville d'Ouled Chebel, a indiqué vendredi un communiqué des services de Sûreté de la wilaya d'Alger.

"L'opération est intervenue suite à un signalement auprès de la Cellule de communication et de relations publiques, à travers l'application Messenger de la page officielle de la Sûreté d'Alger, d'une bande criminelle s'adonnant à la consommation d'alcool sur la voie publique, créant un climat d'insécurité au niveau de l'un des quartiers d'Ouled Chebel dans la circonscription administrative de Birtouta", précise le communiqué.

Les investigations ont conduit à "l'arrestation de cinq (5) suspects et à l'identification d'un autre en état de fuite, tous repris de justice, originaires de la wilaya d'Alger", ajoute la même source.

L'opération s'est également soldée par "la saisie de 266 comprimés psychotropes de différents types, de trois (3) morceaux de cannabis, de couteaux, et de so mmes d'argent issus des revenus de vente de ces poisons".

Les mis en cause seront déférés devant le Parquet territorialement compétent, pour "constitution d'une bande de quartiers, création d'un climat de terreur, exposition de la vie d'autrui au danger, et possession d'armes blanches, de drogues et de comprimés psychotropes aux fins de trafic, conclut la source.