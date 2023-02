Les éléments de la sûreté de wilaya de Batna ont saisi deux armes à feu et 132 cartouches, 1822 comprimés psychotropes et 11 faux billets de banque dans des opérations distinctes, a-t-on indiqué vendredi dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publique de la sûreté de wilaya.

La première opération a été menée par les éléments de la Police judiciaire de Batna-1 qui ont arrêté un individu s’adonnant au trafic d’armes et de munitions.

Un pistolet de fabrication artisanale en sa possession a été saisi, a-t-on précisé.

Munis d’un mandat de perquisition, les éléments de la Police judiciaire ont procédé à la fouille du domicile du suspect, à la cité Bouakal- 3, où ils ont mis la main sur une autre arme de même type et de 132 cartouches de calibre 16 mm et 12 mm, selon le document de la sûreté de wilaya. Les policiers ont effectué une autre opération, au cours de laquelle ils ont saisi 1699 comprimés psychotropes en possession de deux individus qui ont été arrêtés à la cité Bouakal et à l’évitement-sud "Poids lourds" de Batna, où ces produits prohibés étaient écoulés. Les éléments de la police ont saisi é galement cinq (5) grammes de drogue, une bombe lacrymogène, ainsi que 453500 DA, produits de la vente, a-t-on souligné. La troisième opération a été menée par la brigade de répression de la criminalité qui a saisi 11 faux billets de banque de 2000 DA, en possession de deux repris de justice qui étaient sur le point de les écouler à la cité des chouhada de Batna.

Les mêmes services ont également arrêté un individu à la cité Bouzourane suspecté de trafic de drogue.

La perquisition de son domicile familial a permis de saisir 123 comprimés psychotropes.

Les accusés âgés entre 24 et 36 ans ont fait l’objet de procédures d’enquête et ont été présentés devant le procureur de la République.