Cuba a vivement critiqué vendredi Meta, la société mère de Facebook, l'accusant de "double standard" en "censurant" d'un côté des comptes cubains tout en permettant de l'autre des "opérations de désinformation et déstabilisation" contre l'île.

"Nous rejetons la nouvelle hypocrisie et la complicité de ces sociétés ayant un passé connu d'opérations de désinformation et de déstabilisation sur les plateformes numériques contre Cuba", a réagi le président cubain Miguel Diaz-Canel sur son compte Twitter.

Le ministre des Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez a dénoncé la "manipulation et le double standard avec lesquels les consortiums transnationaux de (dés)information opèrent contre Cuba", ajoutant qu'un responsable de Meta était "l'ancien directeur de campagne d'un sénateur républicain anti-cubain".

A Cuba, Meta a désactivé 363 comptes Facebook, ainsi que 270 pages et 229 groupes, et 72 comptes Instagram. La compagnie américaine "devra expliquer son propre comportement insincère et partial lorsqu'elle permet de dénigrer, stigmatiser et provoquer des campagnes de haine depuis la Floride contre not re pays", a poursuivi M. Rodriguez. Cuba continuera de défendre la révolution, y compris sur le "terrain numérique face au harcèlement et aux opérations déstabilisatrices", a-t-il ajouté. L'internet mobile à Cuba, qui compte 11,1 millions d'habitants, est disponible depuis 2018.