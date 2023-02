La coopérative le "Théâtre du Point" annonce son retour sur les planches avec sa nouvelle production "Nostalgia", mise en scène par Lakhdar Mansouri, a-t-on appris auprès de la coopérative.

Prévue le 2 mars prochain au Théâtre municipal d'Alger-centre, "Nostalgia" est une adaptation de la pièce "L'histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite-amie à Francfort", du dramaturge franco-roumain Matéi Visniec, traduite par Abdelmadjid Al Haouasse, et interprétée par le duo de comédiens Assma Cheikh et Fethi Mebarki.

"Nostalgia" restitue la quête de sens et de compréhension d'un artiste en mal de reconnaissance et s'inscrit dans la ligne artistique du "Théâtre du Point" qui tend à raconter l'Humain.

Fondée en 1995 à Oran, la coopérative le "Théâtre du Point" compte plusieurs productions à son actif, présentées en Algérie et à l'étranger, notamment "Kalaat al Karama" (2013), "Maroud el Houwa" (2005), "Mara Mara" (2002), "Kannet Lila" (1997), et "Al-Qina’e" (1995).