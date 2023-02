L'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a appelé mardi les pays à mener une politique d'éducation multilingue, préconisant que les enfants reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle dès les premières années de scolarité, pouvant être combiné avec la langue officielle d'enseignement.

Cette approche, connue sous le nom d'éducation multilingue, permettrait à la fois de préserver la diversité linguistique tout en aidant les enfants à apprendre. La Base de données mondiale sur les inégalités dans l’éducation de l'UNESCO montre que, globalement, les enfants qui reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils parlent à la maison ont 30 % plus de chances de savoir lire à la fin de l'école primaire que ceux qui ne parlent pas la langue d'enseignement.

Les données montrent également que l'enseignement dans la première langue ou dans la langue maternelle améliore les compétences sociales des enfants, dans la langue maternelle, dans la deuxième langue mais aussi dans les autres matières, telles les mathématiques. "Si vous n'enseignez pas dans la langue maternelle de l'enfant, l'enfant doit d'abord apprendre la langue d'instruction avant de pouvoir développer ses compétences d'apprentissage plus large", a expliqué Patrick Montjounides, leader technique du rapport Plein feu sur les apprentissages en Afrique de l’UNESCO, lors d’un entretien à ONU Info à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année.

De plus, selon l’expert en éducation multilingue, l’apprentissage dans une langue autre que la langue maternelle recourt à des mécanismes différents, même parfois dans la manière d'exprimer les chiffres. L'UNESCO appelle particulièrement la communauté internationale à soutenir les Etats africains dans leurs actions pour développer l'apprentissage multilingue. "En Afrique, seul 1 enfant sur 5 reçoit un enseignement dans sa langue maternelle", alors que "le continent possède la plus grande diversité linguistique au monde", souligne l’UNESCO s’appuyant sur son nouveau rapport intitulé "Né pour apprendre". L’organisation affirme que cette situation est défavorable aux résultats d’apprentissage dans cette région, "où seul un élève sur cinq maîtrise les bases de la lecture, de l'écriture et des mathématiques, même après avoir terminé l'école primaire".