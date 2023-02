Une opération de chaulage et d'entretien de la mosquée de Sidi Ramdane dans la haute Casbah, a été lancée jeudi par l'association culturelle "Tourath Djazaïrna" pour perpétuer cette vieille tradition, à l'occasion des célébrations de la Journée nationale de la Casbah.

L'association, en collaboration avec la commune de la Casbah, a choisi la vieille mosquée de Sidi Ramdane, la plus vieille mosquée de la cité et symbole de la limite haute de la casbah d'Alger avant l'extension ottomane, pour perpétuer la vieille tradition qui veut que toutes les bâtisses, maisons et lieux de culte, fassent peau neuve à la chaux pour accueillir le mois sacré du ramadan sous leur plus beau jour.

"Tourath Djazaïrna" annonce également qu'elle devrait prochainement installer des panneaux d'information sur l'histoire des plus anciennes mosquées de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, sous la supervision des collectivités locales, de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS) et de la direction des Affaires religieuses.

La Journée de la Casbah, célébrée le 23 février de ch aque année, a coïncidé cette année avec les premiers jours du mois lunaire de Chaâbane précédant le mois sacré du ramadan, le mois durant lequel les habitants de la Casbah avaient l'habitude de redonner un coup d'éclat à leurs demeures. La mosquée de Sidi Ramdane, a été construite au XIe siècle dans un style architectural épuré et typiquement local. Ce lieu de culte emblématique a été restauré en 2006 et accueille toujours les fidèles et les visiteurs.