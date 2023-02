Les Nigérians ont commencé à voter samedi pour élire leur prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de 87 millions d'électeurs sont appelés dans 176.000 bureaux de vote à choisir un président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs.

Parmi les trois favoris, le candidat du parti au pouvoir (APC) Bola Tinubu, 70 ans. Ex-gouverneur de Lagos (1999-2007). De son coté, Atiku Abubakar, autre candidat, issu du principal parti d'opposition (le PDP, au pouvoir de 1999 à 2015) briguera pour la sixième fois la présidence.

A 76 ans, cet ancien vice-président (1999-2007) espère rafler de nombreux votes au nord du pays d'où il est originaire. Face à ces deux vétérans, un challenger crédible a émergé: l'ex-gouverneur d'Anambra (sud-est) Peter Obi, 61 ans, soutenu par le petit Parti travailliste (LP).

L'identification des électeurs par reconnaissance faciale et digitale devrait limiter les fraudes qui ont entaché les scrutins précédents, espère la Commission électorale. Tout comme le transfert électronique des résultats. Les résultats doivent être annoncés dans les 14 jours suivant le scrutin.