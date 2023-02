L'Office national du tourisme (ONT) participera à trois manifestations internationales en mars prochain pour promouvoir la destination Algérie, a-t-on appris lors du Salon international du tourisme, des voyages et des transports, qui se poursuit vendredi à Oran.

Ces Salons touristiques internationaux auront lieu en Allemagne du 7 au 11 mars, en Russie du 16 au 18 du même mois, tandis que le troisième sera organisé en Croatie pour la période allant du 24 au 27 mars, a annoncé à l’APS le directeur de l'administration et des moyens à l’ONT en marge du salon. Cette participation permettra de faire connaître les potentialités touristiques de l’Algérie, de promouvoir la destination Algérie et d’attirer plus de touristes étrangers afin de concrétiser le programme de l'Office pour l’année 2023, en application de la politique du gouvernement.

L'ONT a participé, l’année en cours, à des salons internationaux en Italie, a ajouté Madoui Abdelaziz.

Par ailleurs, dans le cadre du même programme, il est prévu la participation de l’ONT à d’autres Salons internationaux, en France, en Pologne, au Canada, en Chine et dans d'autres pays, visant leurs marchés pour drainer des touristes, selon la même source.

L’ONT travaille également à l’adoption de plusieurs moyens pour promouvoir la destination touristique, tels que l’utilisation des technologies de communication modernes et l’accompagnement des créateurs de contenu, suivis par des internautes du monde entier qui ont fait un excellent travail en introduisant le potentiel touristique de l’Algérie, a fait observer le même responsable.

Dans le même sillage, l’Office entend lancer un programme dénommé "l’Algérie, un continent" pour promouvoir la destination touristique Algérie.

Il s’agit d’un programme pour lequel les influenceurs seront accompagnés pour promouvoir la destination Algérie.

Quelque 130 exposants d’Algérie et de l’étranger prennent part à la 13ème édition du Salon International du Tourisme, des voyages et des transports, organisé par l’agence de publicité et d’organisation des expositions "Astra", à Oran.