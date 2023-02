Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a eu vendredi à Abou Dhabi, en marge de sa participation aux travaux de la 15e session de la Commission mixte algéro-émiratie, des discussions bilatérales avec des ministres émiratis et une réunion avec des opérateurs économiques émiratis.

M. Zaghdar a eu des discussions bilatérales avec le ministre émirati de l'Economie, Abdullah Al-Marri, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Son Altesse Cheikh Abdallah ben Zayed al-Nahyane, ainsi qu'avec Cheikh Chakhbout Ben Nahyane Al Nahyane, ministre d'Etat, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie. Au cours de ces entretiens, le ministre a examiné avec la partie émiratie les relations de coopération et le partenariat bilatéral dans le domaine économique et industriel entre l'Algérie et les Emirats Arabes Unis ainsi que les voies de leur renforcement.

M. Zaghdar a tenu également une rencontre avec des hommes d'affaires et des opérateurs économiques émiratis, ce qui a permis d'expliquer le contenu de la nouvelle loi sur l'investissement ainsi qu e les garanties et les avantages qu'elle accorde aux investisseurs étrangers, conclut le communiqué.