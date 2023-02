Une tortue marine a été retrouvée morte mercredi après-midi sur la plage Larbi Ben M’hidi dans la commune de Filfila (Est de Skikda), a indiqué le directeur de l’environnement, Ameur Miloud. La tortue ne présente pas de signe de blessures et sa mort serait probablement due à des filets de pêcheurs qui l’auraient empêché de remonter à la surface pour respirer, a précisé à l’APS M. Miloud. Cette tortue d’un mètre de long pèse 30 kg et serait âgée entre 10 et 15 ans, a ajouté la même source.

Les services de la commune de Filfila ont procédé à la mise sous terre de cet animal marin en suivant les mesures recommandées dans l’utilisation de la chaux pour éviter qu’elle ne soit déterrée par des animaux, a ajouté le même responsable.