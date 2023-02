La compagnie aérienne, Air Algérie, a annoncé samedi des perturbations de vols de et vers quatre aéroports du Sud-Est du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques. "En raison de conditions météorologiques défavorables (vent de sable) sur les l'aéroports de Ghardaia, Hassi Messaoud, Ouargla et El Oued, Air Algérie annonce des perturbations dans son programme, de et vers ces aéroports", a indiqué la compagnie dans un communiqué. Air Algérie précise que cette alerte demeure en vigueur jusqu'à amélioration des conditions météorologiques.