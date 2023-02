La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé, vendredi dans un communiqué, que le directeur de la Police aux frontières (PAF) et le chef de Sûreté de la wilaya d'El-Tarf, n'étaient pas concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de semaine certains de ses services, contrairement aux informations relayées par des titres de la presse nationale.

La DGSN "dément catégoriquement l'information relayée par certains journaux nationaux selon laquelle le directeur de la PAF et le chef de Sûreté de la wilaya d'El-Tarf auraient été relevés de leurs fonctions", lit-on dans le communiqué.

Ces deux cadres supérieurs dans le corps de la Sûreté nationale "ne sont pas concernés par le mouvement partiel qui a touché en fin de cette semaine certains services et qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la DGSN et de l'approche d'évaluation périodique de ses cadres au niveau central, régional et de wilaya", a précisé la même source.

Ce mouvement partiel "n'a absolument aucun lien avec une quelconque affaire pénale comme relayé par ces journaux nationaux", a souligné la DGSN, considéran t qu'il s'agit d'"allégations mensongères montées de toutes pièces par certains journalistes", conclut le communiqué